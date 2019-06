Kinderen in Stadskanaal niet blij met geplande windmolens

Kinderen in Stadskanaal balen. Vlakbij hun huis en school wordt binnenkort een groot windmolenpark gebouwd. Al jaren is daar flink over gediscussieerd.

Klimaatakkoord

Nederland heeft in klimaatplannen afgesproken om minder vervuilend te zijn. Om dat voor elkaar te krijgen moet Nederland meer schone energie opwekken. Dat kan bijvoorbeeld met windmolens.

Veel mensen vinden het goed om schone windenergie op te wekken. Maar ze vinden het niet leuk als de windmolens vlakbij hun huis staan. Windmolens zijn erg groot en kunnen lawaai maken. Ook de kinderen van basisschool Piet Prins maken zich daar zorgen over.