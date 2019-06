Nederland wint en is door naar halve finale WK

Het is gelukt! Nederland is door naar de halve finale van het WK voetbal. De vrouwen wonnen vandaag met 2-0 van Italië.

In de eerste helft liep het niet nog niet zo lekker. Nederland had vaker de bal dan Italië, maar het lukte niet om de aanvallen af te maken. Italië kreeg één grote kans, maar keepster Sari van Veenendaal kon de bal vangen.

Tweede helft

In de tweede helft speelde Nederland een stuk sterker en dat werd beloond met twee doelpunten. In de 71ste minuut scoorde Vivianne Miedema met een kopbal. Tien minuten later kopte Stefanie van der Gragt de 2-0 binnen.

Olympische Spelen

Omdat Nederland gewonnen heeft zijn de vrouwen nu ook automatisch geplaatst voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.