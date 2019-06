Hockeysters winnen finale Pro League

Niet alleen de voetbalsters zijn lekker bezig, ook de Nederlandse hockeysters doen het super goed. Gisteravond wonnen ze de finale van de Pro League. Dat is een groot internationaal hockeytoernooi. Nederland won van Australië met 4-3 na shoot-outs.

Gelijkspel

Het was een hele spannende wedstrijd. Australië kwam op 1-0 voorsprong, maar Nederland maakte er 2-1 van. Toch was dat nog niet genoeg, want twee minuten voor het einde maakte Australië de 2-2. Daardoor moesten er shoot-outs genomen worden.

Nederland scoorde 4 keer en Australië 3 en daardoor ging Nederland met de beker naar huis. Onze vrienden van NOS Sport maakten een samenvatting van de wedstrijd: