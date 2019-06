Zonta racet op de grootste motorwedstrijd van Nederland

Tienduizenden racefans zijn dit weekend in Drenthe voor de grootste motorrace van het jaar: de TT in Assen. Er komen ook veel kinderen op af.

Eén Nederlands kind komt niet alleen om te kijken, maar ook om mee te racen. Zonta van 13 racet mee in de rookies cup. Dat is een speciale categorie voor jonge coureurs. Gisteren finishte hij als 9de in zijn wedstrijd en ook vandaag komt hij in actie. Vanavond zie je een interview met hem in het Jeugdjournaal.

