Ballonnen oplaten nu ook verboden in Rotterdam

In ruim 100 gemeentes is het verboden om ballonnen op te laten. Vandaag komt daar een grote plek bij: Rotterdam.

Vieren

Sommige mensen vinden het een mooi gebaar om met het oplaten van ballonnen iets te vieren of te herdenken. Maar anderen vinden het maar niks, zij vinden al dat plastic slecht voor het milieu.

Dieren

Iedere ballon die naar boven gaat, komt namelijk ook weer naar beneden. Dan belanden ze bijvoorbeeld in de natuur of in zee, waar dieren het plastic aanzien voor voedsel. Ook kunnen ze verstrikt raken in linten om de ballonnen heen.

Stelling

Het is voor veel gemeentes dus zoeken naar iets beters dan ballonnen oplaten of bijvoorbeeld confetti gebruiken. Wat lijkt jou een goede vervanger? Reageer op onze stelling: