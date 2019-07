Met je mobieltje op de fiets? Vanaf nu krijg je een boete

Vandaag is het verbod ingegaan om op de fiets je telefoon te gebruiken. Je mobiel vasthouden in het verkeer mag dus niet meer.

Ziet de politie je toch de nieuwe wet overtreden? Dan is de boete 95 euro. Voor kinderen is dat bedrag lager. Als je tussen de 12 en 15 jaar bent, betaal je de helft. Dat is 47,50 euro. Kinderen onder de 12 krijgen geen boete, maar een waarschuwing.

Veel kinderen vragen zich af of je wel muziek mag luisteren met oortjes. Het antwoord daarop is ja. Als je je mobiel maar niet in je hand hebt.

Les

Met de nieuwe wet hopen de bedenkers het verkeer iets veiliger te maken. In Groningen leerden kinderen vorige week alles over de regel. Zij moesten een lastig parcours fietsen en tegelijkertijd dingen op hun mobiel doen. Dat bleek best lastig: