Rechtszaak tegen man van aanslag in tram begint

De rechtszaak tegen de man die een paar maanden geleden een aanslag pleegde in een tram in Utrecht begint vandaag.

Wat is er gebeurd?

Op 18 maart werd in een tram in Utrecht geschoten. 4 mensen kwamen om het leven en 7 mensen raakten gewond. De politie begon gelijk een zoektocht naar de man die had geschoten. Hij werd later op de dag opgepakt.