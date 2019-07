Steeds meer giftige visjes langs de kust

Het gaat om pietermannen. Dat zijn kleine visjes die zich overdag ingraven in het zand langs de branding. Als je er op gaat staan, kunnen ze steken. En dat kan flink pijn doen. Gevaarlijk zijn ze niet, maar je moet wel je voet in warm water laten weken.

Als je binnenkort een keer naar het strand gaat in Zeeland, moet je oppassen voor giftige visjes. Er zitten er namelijk steeds meer.

Dat er steeds meer pietermannen in Zeeland zijn, komt door de opwarming van de aarde. Het zeewater wordt daardoor ook warmer en dat vinden de visjes fijn.

Waterschoenen

Wie zonder zorgen lekker het wat in wil, kan het best waterschoenen aandoen. En als je toch geprikt wordt door een pieterman, dan kun je het beste je voet in warm water weken.