Ontbijtgranen voor kinderen zijn vaak ongezonder dan die voor volwassenen

Kinderontbijtgranen zijn meestal ongezonder dan de versie voor volwassenen. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Drie kwart van de ontbijtgranen is niet gezond voor kinderen.

Suikers en vetten

Op veel verpakkingen staat 'met fruit' of 'vol vezels'. Zo lijkt het heel gezond. Maar volgens het onderzoek valt dat tegen. In sommige ontbijtgranen zitten namelijk heel veel suikers. En in andere zitten te veel ongezonde vetten, zoals chocolade.

Label

De Consumentenbond wil nu dat er een speciaal label komt zodat meteen duidelijk is hoe gezond de granen zijn.

In Frankrijk hebben ze al zo'n label. Daar staan letters op de verpakking. Die gaan van A-gezond tot D-ongezond. Zo hoef je niet de hele achterkant uit te pluizen voordat je weet of de kindergranen gezond zijn of niet.

Stelling

Kijk jij wel eens naar de verpakking wat er allemaal in zit? En begrijp je dan wat er staat? Reageer op onze stelling: