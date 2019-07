44 honden gered uit extreem vieze woning

Uit een huis in Noord-Holland zijn 44 honden gered. De woning stonk verschrikkelijk en lag vol met poep en plas. De bewoner was niet goed in staat om voor de honden te zorgen.

Mager

De dieren zijn er niet goed aan toe. Ze zijn mager en sommige hebben oorontsteking of slechte tanden. Van veel honden zit de vacht vol met klitten.

De Dierenbescherming heeft alle honden uit de woning gehaald. De dieren moeten naar de dierenarts en gaan naar een opvang.