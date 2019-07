Laatste schooldag in kleren van overgrootoma en -opa

In het zuiden van het land is het de laatste schoolweek voor de zomervakantie. Veel kinderen sluiten af met een eindmusical, maar groep 8 van de Herman Faukeliusschool in Middelburg viert het op een bijzondere manier: ze dragen Zeeuwse klederdracht.

Het is een oude traditie waar veel kinderen erg trots op zijn. Sommige kinderen dragen klompen en hebben de kleren aan van hun overgrootoma's en -opa's aan.