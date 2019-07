In de toekomst worden er minder bomen gekapt

Natuurmonumenten gaat in de toekomst minder bomen kappen. Volgens de organisatie die over de bescherming van de natuur gaat in Nederland, is dat nodig.

Mooier maken

Nu kapt de natuurorganisatie nog regelmatig bomen. Ze doen dat bijvoorbeeld om een bos mooier te maken. Maar uit onderzoek blijkt dat veel mensen dat niet niet fijn vinden. Ze willen juist meer bomen.

Nieuwe bomen

Natuurmonumenten gaat nu goed kijken waar we meer bossen kunnen krijgen. Ook heeft de natuurorganisatie beloofd dat ze voor elke boom die ze wel kappen, een nieuwe planten.