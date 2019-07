Oud brood laat lampen branden

Oud brood kan je weggooien of aan dieren voeren, maar je kan er ook energie mee opwekken. In Rotterdam deden ze daar drie jaar lang een proef mee. Dat ging zo goed, dat de gemeente voortaan zo veel mogelijk oud brood gaat inzamelen.

2000 lampen

Door oud brood zo te bewerken, kan je er energie mee opwekken. Vergisten heet dat. Met één brood kan een lamp vijf dagen branden.

In Rotterdam zamelden ze in totaal 125.000 kilo oud brood in. Daarmee werd genoeg energie opgewekt om 2000 lampen een jaar lang te laten branden.

Dieren

De bedenkers hopen dat er zo ook minder brood op straat terechtkomt. Want brood is vaak veel te zout voor dieren die in de stad leven.