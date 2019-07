Zo ziet het vernieuwde paleis van de prinsessen eruit

Het huis van de prinsessen is helemaal verbouwd. De afgelopen drie jaar werkten gemiddeld 120 bouwvakkers per dag aan het opknappen van Paleis Huis ten Bosch, zoals het paleis heet.

Er is veel gebeurd aan de binnen- en buitenkant. Er hangen veel bijzondere kunstwerken. Hele oude schilderijen maar ook werk van jonge Nederlandse kunstenaars. Verder is de tuin opnieuw ingericht. De opknapbeurt heeft in totaal 63 miljoen euro gekost. Dat is veel meer dan werd gedacht.