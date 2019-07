Spannende dag in de rechtszaal: krijgt crimineel Holleeder levenslang?

Het is waarschijnlijk de bekendste en meest beruchte crimineel van Nederland: Willem Holleeder. Hij krijgt vandaag in Amsterdam te horen welke straf hij krijgt.

Levenslang?

De rechtszaak tegen hem duurt al erg lang. Begin dit jaar werd een levenslange gevangenis geëist tegen Holleeder, maar een strafeis is niet hetzelfde als een uiteindelijke straf.

De rechters beslissen vandaag of Willem Holleeder echt de rest van zijn leven in de gevangenis moet blijven. In de video hierboven zie je drie vragen over de rechtszaak.