Honderden mensen huldigen Duncan Laurence

Het is alweer anderhalve maand geleden dat Duncan Laurence voor Nederland het Songfestival won. Maar vandaag is hij alsnog gehuldigd. Dat gebeurde in zijn geboorteplaats Hellevoetsluis, in Zuid-Holland.

Oude basisschool

Duncan kreeg een speciale poster van leerlingen van zijn oude basisschool. En van de burgemeester kreeg hij een oorkonde en een speldje.