'Chatten is veiliger als ouders meekijken'

Veel games hebben een chatfunctie, zoals in Roblox of Movie Star Planet. De vriendinnen Britt en Isa chatten daar graag. Daar komen ze ook weleens mensen tegen die vreemde vragen stellen.

Chatgesprekken in games zijn meestal gewoon leuk, maar het kan ook verkeerd lopen. Bijvoorbeeld als iemand die je nog niet kent verkeerde bedoelingen heeft.

Groomers

In sommige spellen zitten volwassenen die via internet met kinderen in contact proberen te komen en met ze af willen spreken. Dat worden groomers genoemd. Soms willen ze zelfs afspreken voor seks.