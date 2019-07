Geredde leeuw uit de 'verschrikkelijke dierentuin' is dood

Verdrietig nieuws uit Friesland. Een van de drie verwaarloosde leeuwen die daar naartoe werd gebracht, is doodgegaan. Eerder werden de drie gered uit een dierentuin in Albanië .

De dierentuin in Albanië ging erg slecht om met de leeuwen. Ze hadden kleine verblijven en kregen slecht te eten. De dierentuin stond bekend als 'de slechtste dierentuin van Europa'.

Zhaku werd samen met de leeuwen Bobby en Lenci naar Friesland gebracht. Zodra ze opgeknapt waren, zouden ze naar een groot natuurgebied in Zuid-Afrika mogen.

Genieten

De opvang hoopt dat Zhaku in deze korte tijd toch heeft kunnen genieten van het zand, het gras, de rust en de zon.

Toen Zhaku net in Nederland was, maakten we deze video over de verwaarloosde leeuwen: