100.000 kippen omgekomen door brand

In het Groningse dorp Kiel-Windeweer zijn twee grote stallen in brand gevlogen. Daarbij zijn 100.000 kippen omgekomen.

Te laat

Het is nog niet duidelijk hoe het vuur is ontstaan. Toen de brandweer aankwam, stonden de twee stallen al in brand. Blussen had geen zin meer. De brandweer kon er nog wel voor zorgen dat het vuur niet oversloeg naar andere gebouwen.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Mensen in de buurt moesten daarom ramen en deuren gesloten houden. De brand is inmiddels geblust.