Ferenc (12) helpt de brandweer met zijn speedboot

De tak brak van een boom en viel in het water. Op die plek varen in de zomer veel bootjes en dus moest de brandweer de tak weghalen. Maar dat ging niet makkelijk zonder bootje. Ferenc schoot de brandweer daarom te hulp met zijn eigen speedboot.

De brandweer was erg blij met de hulp en ook Ferenc was opgelucht. Want het scheelde niet veel of de speedboot was verpletterd door de vallende tak. En dat terwijl hij de boot pas voor z'n verjaardag heeft gehad.