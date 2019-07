Steeds meer kinderen doen mee aan een triathlon

Zwemmen, fietsen en hardlopen achter elkaar. Dat doe je tijdens een triatlon. Best wel zwaar, maar steeds meer kinderen doen het.

Snelst

Bij een triatlon moet je een parcours afleggen door verschillende sporten te doen. Bij de meeste wedstrijden is dat zwemmen, fietsen en hardlopen. Maar er kan soms ook een andere sport tussen zitten. Wie het snelst over de finish komt, die wint.

Bij steeds meer triatlon-verenigingen zijn er trainingen voor kinderen. En er worden vaker speciale triatlons voor kinderen gehouden.

Race

In Hazerswoude-Dorp in Zuid-Holland is ook een jeugd-triatlon. Zo'n 150 kinderen doen mee aan die race. De deelnemers moeten 125 meter zwemmen, 10 kilometer fietsen en 2,5 kilometer hardlopen.