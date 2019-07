Broers bedenken 'No Game Challenge'

Vier weken lang niet gamen, op youtube of andere dingen doen op je tablet. De broers Jelle (11) en Mels (8) gaan het proberen en hopen dat andere kinderen het ook gaan doen.

No Game Challenge

Ze bedachten de No Game Challenge in de meivakantie. Ze zaten toen op een camping zonder wifi en gameden uiteindelijk 15 dagen niet. Dat beviel de jongens heel goed, want ze speelden veel buiten en zagen elkaar veel meer.

Jantje Beton, de organisatie die zich inzet voor meer buitenspelen, hoorden van de challenge en vroeg of de broers een landelijke oproep wilden doen aan andere kinderen.