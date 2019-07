In Hengelo is vannacht een grote brand uitgebroken in een kerk. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle, maar de kerk kon niet meer worden gered. Ook een paar huizen ernaast raakten beschadigd.

Ramen en deuren dicht

Niemand raakte gewond, maar de dikke rook kan wel gevaarlijk zijn. De brandweer roep buurtbewoners daarom op om uit de rook te blijven. Ook moeten mensen ramen en deuren dicht houden.

Hoe de brand kon ontstaan, is niet duidelijk.