Er zijn nog steeds te weinig leraren

Op veel plekken moet de zomervakantie nog beginnen, maar nu zijn veel scholen al bang dat ze volgend schooljaar te weinig leraren hebben. Het afgelopen jaar was er ook al een tekort, maar het probleem is dit jaar nog groter geworden.

Lege plekken

Op dit moment zijn er zo'n 3500 leraren nodig op basisscholen in het hele land. Maar volgens deskundigen zijn er niet genoeg leraren op die plekken op te vullen. Ze verwachten dat er voor zeker 1400 plekken geen leraar gevonden zal worden.

Vier dagen school

Vorig jaar lukte het ook niet alle scholen om leraren te vinden. Eerder zag je in het Jeugdjournaal leerlingen van basisschool De Spiegel in Zaandam. Bij hun was ook lerarentekort en daarom kreeg groep 5 nog maar vier dagen les in plaats van vijf.