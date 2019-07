Oproep: Wat wil jij weten van UberQuin?

Op YouTube is Quin van der Zeeuw bekend als UberQuin. Daar maakt hij video's over zijn leven, zoals met zijn hond Bumper en zijn vriendin Isa.

Enzo Knol

Quin is het broertje is van Dee van der Zeeuw, de ex-vriendin van Enzo Knol. Quin zat vaak in video's van Enzo en is zo zelf ook begonnen met YouTube.

Inmiddels zijn Dee en Enzo uit elkaar, maar Quin blijft de YouTuber vaak zien en noemt hem zijn broer: