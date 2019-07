Eerste beelden van nieuwe Mulan-film

Fans van de Disney-film Mulan raken er niet over uitgepraat: er staat een eerste trailer van de film online. Mulan is een beroemde tekenfilm uit 1998. In de nieuwe versie wordt de film nagemaakt met echte mensen.

Krijger

De Chinese actrice Liu Yifei speelt Mulan. Het meisje gaat vermomt als mannelijke krijger het leger in. Door mee te vechten in een oorlog, hoopt ze dat haar zieke vader niet hoeft te vechten.

Hieronder kun je de trailer bekijken: