Kinderen maken krant over gescheiden ouders

Als je ouders gaan scheiden of misschien al gescheiden zijn, is het soms lastig om daarover te praten. Leerlingen van basisschool Laterna Magica in IJburg bedachten iets om dat een beetje makkelijker te maken. Ze maakten er een krant over.

De Scheidkrant is gemaakt 23 leerlingen van wie de ouders gescheiden zijn. Vandaag werd de allereerste uitgedeeld.

Tips

In het blad staan persoonlijke verhalen kinderen, interviews en tips voor ouders en kinderen. Ze hopen dat het onderwerp zo makkelijker wordt besproken. En dat leerlingen met gescheiden ouders steun bij elkaar kunnen vinden