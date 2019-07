Zeldzame miersoort na 3 jaar zoeken gevonden

Voor het eerst in 14 jaar is de amazonemier weer in Nederland gezien. Eerder werd gedacht dat deze mieren hier helemaal verdwenen waren.

Afgelopen 3 jaar werd er naar de miersoort gezocht. Vorige maand was het eindelijk raak. Toen werden in Noord-Brabant 2 nesten gevonden.

Beschermen

Een natuurorganisatie gaat nu proberen de amazonemier te beschermen. Ze hopen hiermee dat de soort in Nederland kan blijven leven.

In het filmpje hieronder zie je de mieren in actie: