Veel kinderen kunnen niet naar islamitische middelbare school

Als je op een christelijke basisschool zit, kan je in Nederland ook makkelijk kiezen voor een christelijke middelbare school. Maar voor kinderen die naar een islamitische middelbare school willen, is het lastig. In Nederland zijn maar twee islamitische middelbare scholen, terwijl er 55 basisscholen zijn.

Ver reizen

De twee islamitische middelbare scholen zijn in Amsterdam en Rotterdam. Sommige kinderen reizen van ver om daar les te krijgen. Maar dat gaat natuurlijk niet voor alle kinderen die naar een islamitische middelbare school zouden willen.

Te weinig leerlingen

Of er snel meer islamitische middelbare scholen bijkomen, is de vraag. Voor het oprichten van een nieuwe school zijn strenge regels, zoals het minimum-aantal leerlingen.

Volgens de organisatie die zo'n aanvraag voor een nieuwe school moet goedkeuren, zijn er helemaal niet genoeg leerlingen die naar een islamitische middelbare school willen.

Regels aanpassen

Volgens mensen die een een islamitische middelbare school willen beginnen, zijn er wel genoeg leerlingen. Zij vinden dat de regels te streng zijn en aangepast moeten worden.