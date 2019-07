4 steden presenteren hun Songfestival-plannen

Komt het Songfestival volgend jaar in Arnhem, Den Bosch, Rotterdam of Maastricht? Deskundigen uit die 4 steden komen vandaag naar Hilversum om hun plannen te presenteren.

Bidbook

Om het Songfestival te mogen organiseren moet alles perfect geregeld zijn. De steden hebben daarom een bidbook gemaakt. Dat is een grote map met informatie over de stad en over de concertzaal.

Zo moet er veel ruimte zijn voor de artiesten, maar ook voor journalisten om te werken. Ook moet je er makkelijk kunnen komen met het vliegtuig.

Experts gaan de komende tijd kijken welke stad het beste bidbook heeft gemaakt. In augustus wordt de stad én de datum van het Songfestival bekendgemaakt.

Afgevallen

Een maand geleden waren nog 9 steden in de race om het Songfestival te organiseren. Amsterdam, Zwolle, Leeuwarden, Utrecht en Breda zijn al afgevallen.

Wat vind jij: is het een eer om het Songfestival te organiseren?