Dit zijn de populairste honden- en kattennamen

Max is dit jaar voor het vierde jaar op rij de populairste hondennaam. Onderzoekers denken dat dit komt door Max Verstappen van de Formule 1. Maar wist je dat dit jaar de twee populairste namen voor katten uit The Lion King komen?

De top 5 namen van de honden is in 4 jaar bijna niet veranderd. Er is dit jaar 1 nieuwe naam bijgekomen en dat is Lola. Deze naam staat op de vijfde plek.