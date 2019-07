Postbode dumpt duizenden brieven in het bos

In een bos in Laren zijn duizenden brieven en tijdschriften gevonden. Die waren begraven in acht verschillende kuilen.

Een voorbijganger zag dat er in het bos was gegraven en belde de politie. Agenten hebben de gaten toen geopend en vonden daar de post.

Bezorgen

De poststukken worden nu opgehaald door een postbedrijf. Die kijken of ze het alsnog bij mensen kunnen bezorgen.

Welke postbode de brieven en tijdschriften in het bos heeft gedumpt, wordt nog onderzocht.