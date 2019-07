Jonge balletdansers geven eindoptreden op groot podium

De leerlingen moeten lenig en sterk zijn en natuurlijk goed kunnen dansen. En ze hebben er veel voor over om beter te worden.

De Nationale Balletacademie is een speciale basisschool. Op die school volgen kinderen gewone lessen, maar krijgen ze ook veel training in ballet.

Leerlingen van de Nationale Ballet Academie hebben een bijzonder optreden gegeven. Ze stonden op één van de grootste podia van ons land: Het Nationale Theater en Ballet in Amsterdam.

Het eindoptreden is de grote afsluiting van het schooljaar. En het is ook de laatste keer dat ze met de hele klas samen zullen dansen. In de video hierboven zie je hoe het optreden ging.