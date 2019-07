Mensen van Google horen wat jij zegt tegen je speaker

Afgeluisterd worden in je eigen huis. Bij sommige mensen is dat gebeurd. En dat komt door slimme speakers, zoals Google Home.

Slimme speakers worden slim genoemd, omdat de apparaten je verstaan en opdrachten voor je kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld lampen aanzetten of opzoeken tot hoe laat de winkel open is. Slimme speakers zijn altijd verbonden met internet.

Bij speakers van het merk Google Home is nu duidelijk geworden dat ook medewerkers van het bedrijf meeluisteren naar de commando's die mensen geven.

Gesprekken

Iemand die bij Google werkt heeft dat verteld aan journalisten. De man kreeg betaald om naar gesprekken te luisteren die mensen met hun Google Home Speaker hadden.

En hij hoorde ook gesprekken die helemaal niet bedoeld waren voor het apparaat. Google zegt dat ze die informatie alleen gebruiken om de speaker te verbeteren.

Geschrokken

Noah van 10 uit Schiedam heeft ook een Google Home thuis. Hij is best geschrokken dat mensen zomaar afgeluisterd worden. Zijn verhaal hoor je in de video hierboven.