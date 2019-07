Leer je brugklas kennen op een kennismakingsdag

Veel middelbare scholen organiseren net voor de zomervakantie een kennismakingsdag. Op die dag kunnen kinderen uit groep 8 alvast hun nieuwe school en klas ontmoeten.

Scholen organiseren zo'n dag omdat veel kinderen het best spannend vinden om naar een nieuwe school te gaan. Door voor de zomer al langs te komen is het begin van het schooljaar minder eng, is de gedachte.

Eng of niet?

We zijn benieuwd of jij het daarmee eens bent. Is het eng als je je klasgenoten nog niet kent? Laat je mening achter bij onze stelling!