Gevecht Badr Hari en Rico Verhoeven is op 21 december

Veel mensen dachten het het al, en nu is het zeker: er komt een nieuw gevecht tussen kickboksers Badr Hari en Rico Verhoeven. Het gevecht is op 21 december in Arnhem en bestaat uit vijf rondes.

Badr Hari en Rico Verhoeven daagden elkaar de afgelopen dagen al uit via social media. Gisteren maakte Badri Hari in een filmpje op Instagram zijn nieuwe trainer bekend.

Eerder gevecht

In 2016 was er ook een gevecht tussen Verhoeven en Hari. De wedstrijd stopte al snel omdat Hari last kreeg van zijn arm.