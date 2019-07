Man springt met 68.000 euro in het water

In Rotterdam is een man met 68.000 euro in het water gesprongen. Hij deed dit omdat hij probeerde te ontsnappen aan de politie, maar dat is niet gelukt.

Verdacht

De agenten liepen naar de man toe, omdat ze vonden dat hij zich verdacht gedroeg. Toen hij niet kon uitleggen waar al het geld vandaan kwam, sprong hij in het water om te vluchten. Hierna kon de politie hem alsnog te pakken krijgen.

Rechter

Alle briefjes zijn in een kamer gelegd om te drogen. Binnenkort moet de man naar de rechter. Hij moet daar uitleggen hoe hij aan het geld kwam.