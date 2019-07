Op vakantie in eigen land blijft populair

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen dit jaar in Nederland op vakantie gaan, zo'n 2,4 miljoen. Vorig jaar was dat aantal nog iets hoger. Omdat het toen bijna de hele zomer warm weer was, besloten veel mensen in Nederland te blijven.

De meeste mensen gaan op vakantie naar de provincies Gelderland en Drenthe. Sommige mensen kamperen, maar Nederlanders huren het liefst een vakantiehuis of stacaravan.

Jouw mening

Vind jij het leuk om in Nederland op vakantie te gaan? Of ga je liever naar het buitenland? Reageer op onze stelling!