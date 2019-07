Kinderen vangen haaien (om ze te beschermen)

In de buurt van Nederland zwemmen geen gevaarlijke haaien, zoals je ze wel eens in het nieuws ziet. De haaien in de Noordzee zijn klein en ongevaarlijk. Daardoor is het ook makkelijker om ze te vangen.

Zeldzaam

In de Noordzee leven 17 soorten haaien en roggen. 9 daarvan zijn zeldzaam geworden, doordat de dieren vaak vast komen te zitten in visnetten.