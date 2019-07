Deze boot maait planten onder water

Wil je net lekker gaan zwemmen in een meer, zitten er allemaal lange waterplanten in de weg. Veel watersporters hebben er last van en ook voor zwemmers is het vervelend.

Fonteinkruid

Het gaat vooral over fonteinkruid. Omdat het warmer wordt in Nederland groeit deze waterplant een stuk harder. Een boot met een speciale grasmaaier helpt bij dit probleem. Die maait de planten onder water weg.

