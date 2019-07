Soldaat vliegt op flyboard door Parijs

Een soldaat in Frankrijk had een leuk klusje: hij mocht een flyboard testen! Dat is een nieuw vervoersmiddel van het Franse leger. Met het board kunnen mensen en spullen worden vervoerd.

Feestdag

Het board wordt morgen officieel gepresenteerd tijdens een grote militaire parade. 14 juli is een belangrijke feestdag in Frankrijk. De Fransen zijn dan vrij, er zijn feestjes en overal hangt de Franse vlag uit.