Verwaarloosde leeuw uit Irak aangekomen in Nederland

Een leeuw uit Irak is gisteren aangekomen in Nederland. De leeuw heet Simba en is ongeveer 2 jaar oud. De leeuw werd in januari door Nederlanders ontdekt op een markt.

Het dier zat in een klein kooitje en was er slecht aan toe. Hij was erg mager en had geen nagels meer.

De regering van Irak bracht de leeuw naar een dierentuin. De afgelopen tijd werd geld ingezameld om het dier naar Nederland te halen.

Leeuwenopvang

Dat lukte, en daarom is de leeuw naar de leeuwenopvang in Anna Paulowna gebracht. Volgens de verzorgers gaat het goed met hem.