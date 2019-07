Slang kruipt tijdens het rijden uit motorkap

Flink schrikken voor een gezin dat terugreed van vakantie. Er kroop opeens een slang uit de motorkap! Het dier klom steeds hoger en zat uiteindelijk op de voorruit.

De slang kroop na een tijdje weer terug, maar het gezin besloot voor de zekerheid even langs een garage te gaan. Daar kon de slang bevrijd worden.

Vrijgelaten

Volgens de dierenambulance was het een ringslang. Die komen vaker voor in Nederland en zijn niet gevaarlijk. De slang is in het bos weer vrijgelaten.