Onderzoekers verstoppen informatie over gezond leven in SpangaS

Misschien is het je opgevallen, maar waarschijnlijk niet. In de serie SpangaS was de afgelopen tijd meer aandacht voor gezond eten. Arts Leonard Hofstra wilde weten hoe kijkers reageren als personage Otis plotseling gezonder gaat eten.

Snoepen

In oude afleveringen van SpangaS zie je Otis ziet snoepen. Maar dan krijgt zijn vader een hartaanval. In het ziekenhuis krijgt hij en zijn familie te horen dat ze gezonder moeten leven. En dat doet hij.

Social media

De onderzoekers hebben na die nieuwe afleveringen social media in de gaten gehouden. Volgens de onderzoekers is duidelijk dat vanaf de aflevering dat Otis gezonder gaat leven, er meer posts zijn over sporten en fruit en groente eten. Volgens deze onderzoekers geeft dat aan dat kijkers een klein beetje meer bezig waren met gezond eten, door Otis.

In de video hierboven hoor je meer over het bijzondere onderzoek.