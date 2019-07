Kans op Nederlandse overwinning in Giro Rosa

In Frankrijk is op dit moment de Tour de France bezig, een wedstrijd voor mannen. Maar wist je dat er ook een wedstrijd bezig is voor vrouwen? Die heet de Giro Rosa en de Nederlandse Annemiek van Vleuten kan die vandaag gaan winnen.

De Giro Rosa is de grootste en belangrijkste wielrenwedstrijd voor vrouwen. De beste wielrensters ter wereld doen mee. De tour begon vorige week vrijdag en vandaag is de laatste rit.

Voorsprong

Annemiek van Vleuten staat er goed voor. Ze heeft meer dan 4 minuten voorsprong op de nummer 2. Ze was vroeger lid van een vereniging in Ede en daar gaan we vandaag praten met haar fans.

Wat vind jij: is wielrennen een leuke sport om naar te kijken?