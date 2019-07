Oproep: stuur ons jouw weerfoto's in de zomervakantie!

De zomer is begonnen en daarom zijn we benieuwd naar jouw weerfoto's tijdens de zomervakantie! Vanavond maandag zie je daarom in het Jeugdjournaal extra weerfoto's.

Hagel in Zweden? Bakken in de zon in Griekenland? Of bakken met regen in Nederland? Alles mag! Dus waar je deze zomer ook bent, pak je telefoon of die van je ouders en maak een mooie foto. Misschien komt hij dan bij ons in de uitzending en in de app met jouw naam erbij.