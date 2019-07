UberQuin over Enzo, Dee en de liefde

UberQuin heeft bijna een half miljoen abonnees en ook op Instagram is hij mega populair. Jullie stuurden heel veel vragen in en Milou ging bij hem langs om ze voor te leggen.

Quin is het broertje is van Dee van der Zeeuw, de ex-vriendin van Enzo Knol. Quin zat vaak in video's van Enzo en is zo zelf ook begonnen met YouTube. Hij maakt video's over zijn leven, zoals met zijn hond Bumper en zijn vriendin Isa. En ook Enzo ziet hij nog regelmatig: