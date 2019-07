Grote tentoonstelling van schilderijen op verjaardag van Rembrandt

Het is de verjaardag van Rembrandt van Rijn, een grote schilder uit de Nederlandse geschiedenis. Hij leefde van 1606 tot 1669 en schilderde wel 300 schilderijen.

Kunstwerk

Om zijn verjaardag te vieren, opent het Rijksmuseum vandaag de tentoonstelling 'Lang Leve Rembrandt'. Voor deze tentoonstelling konden alle Nederlanders zelfgemaakte kunstwerken insturen die te maken hebben met Rembrandt.

Kinderen

Meer dan 8000 mensen deden dat. En nu zijn er 575 daarvan uitgekozen en te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam. 260 van de kunstwerken zijn gemaakt door kinderen. Vanavond zie je er een heleboel in het Jeugdjournaal.

Stelling

Naast Rembrandt zijn er nog meer bekende Nederlandse schilders, zoals Vincent van Gogh en Johannes Vermeer. En ook uit het buitenland komen veel grote schilders, zoals Pablo Picasso en Leonardo da Vinci.