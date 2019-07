Actie en goal van Xavi (11) gaat viral

xavidors1

My goal in the final yesterday❤️⚽️ assist @ty__1008 👍🏾, nice tournament 👏🏾thanks @label1401amsterdam @mariomelchiot1 thanks legend❤️🤙🏾🙌🏽# #xavi#voetbal#skills#abdelhaknouri#prayfornouri # @abdelhak_nouri today it’s 2 years ❤️🙌🏽🙌🏽🙌🏽🙌🏽