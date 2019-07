Politiehond Bumper verdwijnt van sociale media

De populaire politiehond Bumper is binnenkort niet meer te volgen op sociale media. De politie stopt er in september mee.

Bumper heeft meer dan 12.000 abonnees op YouTube en ruim 42.000 volgers op Instagram. Het dier is al te volgens sinds het een kleine pup was.

Prijzen

Bumper heeft meerdere prijzen gekregen. De politiehond won twee keer bij The Best Social Awards in de categorie 'Beste Dier'. Hier zie je hoe Bumper een paar weken geleden voor de tweede keer won: